Анну Седокову заподозрили в причастности к заказному убийству бывшего мужа

Пугачев: Седокова может быть причастна к заказному убийству экс-супруга Тиммы

Друг умершего баскетболиста Яниса Тиммы Марк Пугачев собирается дать показания против его экс-супруги певицы Анны Седоковой, которая может быть причастна к заказному убийству бывшего мужа. О своем подозрении Пугачев рассказал Telegram-каналу Mash.

«Якобы певица устроила заказное убийство из-за 4 московских квартир, которые купил Янис за 180 миллионов рублей», — указано в посте.

Тело спортсмена нашли в подъезде дома на Звенигородском шоссе ночью 17 декабря — спустя неделю после признания его брака с Седоковой недействительным. На месте происшествия также обнаружен телефон с номером исполнительницы и просьбой позвонить ей.

До этого стало известно, что в Латвии возбудили дело по факту смерти баскетболиста Яниса Тиммы. Марк Пугачев проходит основным свидетелем по делу.