Армия США призналась в отправке на Украину своего военного. После этого он взорвал автомобиль у отеля Трампа

The Guardian: взорвавший Tesla у отеля Трампа Ливельсбергер служил на Украине

Мэттью Ливельсбергер, подозреваемый в подрыве автомобиля Cybertruck около отеля избранного президента США Дональда Трампа в Лас-Вегасе, служил на Украине. Об этом сообщила британская газета The Guardian со ссылкой на заявление Сухопутных войск Вооруженных сил США.

Уточняется, что 37-летний Ливельсбергер служил на действительной американской военной службе с 2006 по 2011 год. После этого он перешел в Национальную гвардию, а затем — в резерв Сухопутных войск США. Он вернулся в армию в 2012 году.

Кроме того, Ливельсбергер числился в отряде «Зеленых беретов» — высококвалифицированном подразделении специального назначения, которое занимается борьбой с терроризмом за рубежом, а также обучает американских партнеров. В частности, его дважды командировали в Афганистан, он также служил на Украине, в Таджикистане, Грузии и Демократической Республике Конго.

Ливельсбергер обучал украинских военных

Ранее выяснилось, что Ливельсбергер обучал военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Шериф Лас-Вегаса Кевин Макмахилл раскрыл, что офицер до того, как устроить теракт, вернулся в отпуск из Германии, где служил в Десятой группе специального назначения. Данное подразделение с 2014 года оказывало поддержку в обучении сил специального назначения ВСУ.

Также в соцсетях обнаружилось фото 2016 года, на котором Ливельсбергер позирует в футболке с украинским лозунгом.

Официально США отрицают факт командировок своих военных на Украину. В Белом доме заявили, что однозначный отказ США от отправки своих военнослужащих на Украину сохранится и в будущем.

Вашингтон добавил, что на позицию Штатов не повлияют заявления из союзных Америке стран. Постпред США при НАТО Джулианн Смит также подтвердила, что Вашингтон и Североатлантический альянс не рассматривают возможность отправки советников в Киев.

В США 1 января произошли два теракта

Tesla Cybertruck загорелся около отеля в Лас-Вегасе 1 января. Жертвой происшествия стал человек, который находился в машине. Отель Трампа не пострадал от взрыва. Основатель Tesla Илон Маск позже написал в соцсети X, что «придурки выбрали не то транспортное средство для террористической атаки». Бизнесмен объяснил, что Cybertruck фактически сдержал взрыв и направил взрывную волну вверх, в результате уцелели даже стеклянные двери вестибюля здания. Маск помог расследованию, разблокировав грузовик после того, как он автоматически заблокировался при взрыве, и предоставив следователям видеозапись подозреваемого на зарядных станциях.

В Новом Орлеане в новогоднюю ночь водитель пикапа направил свое транспортное средство в толпу, после чего открыл огонь по празднующим. Подозреваемым оказался 42-летний уроженец США Шамсуд-Дин Джаббар, у него при себе обнаружили флаг «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация).

Выяснилось, что Ливелсбергер и Джаббар служили на одной и той же военной базе Форт-Либерти в Северной Каролине, где размещается командование армейских спецподразделений. Однако, утверждает осведомленный источник, их время службы не пересекалось. Тем не менее, ФБР не исключило связи между этими ЧП.