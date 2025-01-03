Депутат Милонов зашел в бордель и рассказал о необычной находке

Депутат Милонов провел новогодний рейд по борделям

Депутат Госдумы Виталий Милонов провел новогодний рейд по борделям. О необычной находке во время рейда он рассказал в своем Telegram-канале.

«Зашел депутат Милонов с товарищами в бордель и встретили мигранта, трансгендера, гомосексуалиста (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) и проститута. И все это один человек. Человек — нетрадиционный оркестр», — написал парламентарий.

Ранее Милонов анонсировал рейд по борделям, чтобы закрыть несколько заведений на Новый год. Кроме того, депутат сообщил, что планирует предотвратить деятельность нескольких торговых точек, продающих электронные сигареты. Милонов также подчеркнул, что будет встречать Новый год без алкоголя.

До этого парламентарий поддержал идею проверять сексуальную ориентацию чиновников и депутатов. По его мнению, делать это можно при помощи психологических тестов.