Эксперт увидел в росте зарплат угрозу российскому бизнесу

Эксперт Моженков: рост зарплат может привести к банкротству российских компаний

Необдуманное повышение зарплат может привести к банкротству российских компаний в секторе малого и среднего бизнеса. Об этом «Газете.Ru» рассказал бизнес-эксперт и основатель Mozhenkov Progress Consulting Владимир Моженков.

Моженков заявил, что рост производительности труда должен опережать рост фонда оплаты труда (ФОТ), однако в современной России все происходит наоборот. «Сегодня многие компании, пытаясь удержать сотрудников, идут на автоматическое повышение зарплат, не обеспечив их увеличение реальными результатами работы. Это стратегическая ошибка, которая разрушает экономическую устойчивость предприятия», — объяснил он.

Эксперт назвал фиксированные оклады угрозой для компаний. Он предложил отказаться от них и внедрить сдельно-премиальные и премиальные системы оплаты труда. Таким образом, зарплата сотрудника будет напрямую зависеть от его вклада в результат компании. «Сотрудник должен не просто получать деньги, он должен их зарабатывать», — подчеркнул Моженков.

По словам эксперта, необходимо также уменьшить долю ФОТ в прибыли компании. В некоторых современных российских компаниях этот показатель достигает 40-70 процентов от валовой прибыли, что является критически высоким уровнем. Для устойчивости бизнеса Моженков предлагает сфокусироваться на повышении операционной эффективности и сокращении избыточных затрат. «Если компании продолжат идти на поводу у сотрудников, слепо следуя за рынком в повышении зарплат, их ждет печальный итог», — заключил он.

Ранее сообщалось, что по итогам октября 2024 года средние реальные зарплаты сотрудников российских компаний и предприятий увеличились на 7,2 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го. Что касается средних номинальных зарплат (без учета инфляции), то их размер в октябре увеличился на 16,4 процента год к году и достиг отметки в 86 582 рубля.