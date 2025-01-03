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18:51, 3 января 2025Спорт

Фитнес-тренер раскрыла способ сжечь «праздничные» калории без особых усилий

Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Фитнес-тренер Наталья Добронравова раскрыла способ сжечь «праздничные» калории без особых усилий. Ее комментарий приводит «Спорт-Экспресс».

Добронравова предложила покататься на лыжах или походить на снегоступах. По словам специалиста, беговые лыжи и прогулки на снегоступах позволяют сжечь около 472 килокалорий в час, а горные лыжи — около 354 килокалорий в час.

«Необязательно посещать зимние курорты, чтобы покататься на лыжах. Достаточно выбраться в ближайший к дому лесок. Учитывая, что лыжников не так уж и мало, будьте уверены, что в вашем лесу будет уже готовая тропа», — заявила тренер.

Ранее фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала способ поддерживать форму без спортзала. Тренер посоветовала ходить после каждого приема пищи примерно 10-15 минут, так как это улучшает пищеварение и помогает регулировать уровень сахара в крови.

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