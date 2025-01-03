К резиденции президента Южной Кореи направили несколько тысяч полицейских

Около 2700 полицейских направили к резиденции президента Южной Кореи

К резиденции президента Южной Кореи Юн Сок Ёля направили около 2700 полицейских. Об этом сообщает агентство «Ёнхап».

Утверждается, что тысячи полицейских были мобилизованы и направлены к резиденции главы государства для охраны порядка. В материале подчеркивается, что есть вероятность физического противостояния в ходе исполнения ордера на арест Юн Сок Ёля.

В службе безопасности сообщили, что они будут действовать согласно закону, поскольку Юн Сок Ёль остается главой государства, несмотря на временное отстранение. Охрана президента не позволила следователям обыскать его резиденцию, а сторонники Юн Сок Ёля призвали «защитить» его от ареста.

Ранее глава фракции Демократической партии «Тобуро» Пак Чхан Дэ пригрозил наказанием за сопротивление аресту президента. «Любой, кто препятствует исполнению ордера на арест, получит наказание за неповиновение или соучастие в мятеже», — сказал он.