Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:16, 3 января 2025Мир

К резиденции президента Южной Кореи направили несколько тысяч полицейских

Около 2700 полицейских направили к резиденции президента Южной Кореи
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Lee Kitae / IMAGO / Matrix Images / Global Look Press

К резиденции президента Южной Кореи Юн Сок Ёля направили около 2700 полицейских. Об этом сообщает агентство «Ёнхап».

Утверждается, что тысячи полицейских были мобилизованы и направлены к резиденции главы государства для охраны порядка. В материале подчеркивается, что есть вероятность физического противостояния в ходе исполнения ордера на арест Юн Сок Ёля.

В службе безопасности сообщили, что они будут действовать согласно закону, поскольку Юн Сок Ёль остается главой государства, несмотря на временное отстранение. Охрана президента не позволила следователям обыскать его резиденцию, а сторонники Юн Сок Ёля призвали «защитить» его от ареста.

Ранее глава фракции Демократической партии «Тобуро» Пак Чхан Дэ пригрозил наказанием за сопротивление аресту президента. «Любой, кто препятствует исполнению ордера на арест, получит наказание за неповиновение или соучастие в мятеже», — сказал он.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Армия США призналась в отправке на Украину своего военного. После этого он взорвал автомобиль у отеля Трампа

      В Британии раскритиковали фон дер Ляйен из-за ситуации с российским газом

      В США рассказали о «новейшем кошмаре» для американских подлодок

      В Киевской области сообщили о работе ПВО

      ВСУ атаковали беспилотниками Ростовскую область

      К резиденции президента Южной Кореи направили несколько тысяч полицейских

      В США обвинили Байдена во лжи народу

      Зеленский рассказал о сильном козыре в переговорах

      Врач предупредила об опасности пропуска завтрака

      Овечкин сократил отставание от Гретцки до 23 голов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше