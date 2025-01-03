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04:37, 3 января 2025Мир

В Южной Корее пригрозили наказанием за сопротивление аресту президента

Южнокорейский депутат пригрозил наказанием за сопротивление аресту президента
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
Юн Сок Ёль

Юн Сок Ёль. Фото: Lee Jae-Won / AFLO / Global Look Press

Сопротивление и препятствование аресту президента Южной Кореи Юн Сок Ёля будет рассматриваться в качестве «соучастия в мятеже». Об этом заявил глава фракции Демократической партии «Тобуро» в парламенте страны Пак Чхан Дэ, передает ТАСС.

«Любой, кто препятствует исполнению ордера на арест, получит наказание за неповиновение или соучастие в мятеже. Предупреждаю начальника охраны президента. Рассчитываю на сотрудничество при исполнении ордера на арест и отсутствие ошибочных оценок ситуации», — пригрозил он.

Отмечается, что военные оказали сопротивление аресту президента и не позволили следователям провести обыск в его резиденции.

Ранее в резиденции президента Южной Кореи начались столкновения между правоохранителями и военными, которые охраняют главу государства. Следователи, прибывшие для ареста временно отстраненного президента Юн Сок Ёля по делу о мятеже, были заблокированы военными.

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