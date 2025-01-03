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01:47, 3 января 2025Мир

Литва закупила у Швеции гранатометы на миллионы евро

Литва закупила у Швеции гранатометы Carl Gustaf на 14 млн евро
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Janis Laizans / Reuters

Литва закупит у Швеции противотанковые гранатометы Carl Gustaf M4 калибра 84 миллиметра и запасные части к ним на 14 миллионов евро. Об этом сообщило Минобороны прибалтийской страны.

Уточняется, что агентство оборонных ресурсов при ведомстве заключило контракт со шведской компанией SAAB Bofors Dynamics. Планируется, что вооружение будет поставлено в течение 2025-2026 годов.

В Минобороны республики отметили, что модель M4 короче и легче, чем предыдущие версии Carl Gustav, что делает ее проще и проще в использовании.

Ранее сообщалось, что Литва проводит консультации о приобретении кассетных боеприпасов, часть из которых она передаст Украине. Как рассказала министр обороны страны Довиле Шакалене, «идет диалог с определенными странами». В то же время конкретных государств она не назвала, так как вопрос «комплексный и сложный».

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