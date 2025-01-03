Житель Курской области: солдаты ВСУ забрасывали подвалы с людьми гранатами

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) закидывали гранаты в подвалы домов с мирными жителями в селе Плехово Курской области. Запись показаний Следственному комитету России опубликовало РИА Новости.

«Зашли, по двору походили. Подходят к подвалу, мы в подвале были, подвал был открыт, они подходят к подвалу, одну гранату бросают, потом вторую», — заявил он.

Мужчина добавил, что военнослужащие ВСУ затем стреляли по подвалу и подожгли дом. После этого они ушли.

Ранее стало известно, что за все время боевых действий на курском направлении противник потерял более 46 460 военнослужащих, 262 танка и 204 боевые машины пехоты.