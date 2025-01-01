МО РФ: ВСУ в Курской области потеряли более 480 бойцов и девять боевых машин

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки потеряли свыше 480 военнослужащих и девять боевых бронемашин в Курской области. Такие цифры привело Министерство обороны России в своем Telegram-канале.

Всего, по данным оборонного ведомства, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 46 460 военнослужащих, 262 танка, 204 боевые машины пехоты.

Ранее стало известно, что экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России уничтожил опорный пункт и живую силу ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар нанесли авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции.

До этого заместитель начальника штаба по разведке отряда «Тигр» с позывным Орел рассказал, что ВСУ в Курской области при атаках российских позиций активно используют технику, полученную от стран-членов НАТО. «У нас уже все места пристреляны, на подкатах ловим, поджигаем, уничтожаем», — поделился военный.