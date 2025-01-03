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13:41, 3 января 2025Бывший СССР

На Западе объяснили сложное положение Украины после прекращения транзита газа

Меркурис: Украина попала в сложное положение из-за прекращения транзита газа
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Konstantin Chernichkin / Reuters

Украина попала в сложное положение из-за прекращения транзита газа из России. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис на YouTub-канале The Duran.

По его словам, до недавнего времени Европа закупала газ из России в том числе для обеспечения Украины, которая могла откачать из трубопровода объем топлива, который был для нее оплачен.

Меркурис добавил, что украинцы теперь не могут забрать газ, потому что он более не поступает из России. «Это действительно поставит их в очень сложное положение», — подытожил эксперт.

Ранее венгерская газета Magyar Nemzet заявила, что президент Украины Владимир Зеленский прекратил транзит российского газа в Европу и поставил страну в еще более тяжелое положение. По мнению издания, это решение станет серьезным ударом по экономике государства, которая уже разрушена войной.

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