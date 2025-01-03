Названы симптомы доминирующего варианта гриппа

Профессор Чуланов: симптомами доминирующего варианта гриппа является кашель

Доминирующий в России вариант гриппа можно обнаружить благодаря кашлю и другим признакам. Симптомы вируса раскрыл профессор Владимир Чуланов в беседе с РИА Новости.

«Симптомы гриппа А(H1N1)pdm09 подобны симптомам, вызываемым другими штаммами (кашель, боль в горле, слабость, озноб, повышенная температура). Так же, как и другие вирусы гриппа, A(H1N1)pdm09 способен вызвать тяжелое течение и осложнения», — рассказал Чуланов.

По его словам, доминируюший штамм может вызвать высокую температуру, одышку, боль в груди, синюшность губ и головокружение.

Ранее проктолог, онколог, хирург Елена Смирнова рассказала, при появлении каких симптомов нужно насторожиться и обратиться к врачу. По словам доктора, если у человека постоянные боли в животе и изжога, тошнота и рвота, тяжесть в животе и вздутие, а также проблемы со стулом, особенно появление в нем крови, ему требуется медицинская помощь.