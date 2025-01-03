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13:51, 3 января 2025Экономика

Определен состав ученых для поиска способа очистки песка от мазута в Краснодарском крае

В Краснодарском крае выбрали ученых для поиска способа очистки песка от мазута
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В Краснодарском крае определили состав рабочей группы ученых, которые найдут наиболее эффективные способы сбора и утилизации мазута М100, который разлился в Черном море 15 декабря. Об этом в Telegram-канале сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

Ответственным за работу группы ученых назначен директор Кубанского научного фонда, кандидат технических наук Виктор Анисимов. Он объяснил, что специалисты должны понять, как можно очистить песок от мазута для его возвращения на побережья Краснодарского края.

Уточняется, что для поиска оптимального способа очистки песка ученые определят методы обезвреживания и утилизации нефтепродуктов, проанализируют экологическое состояние прибрежной зоны, водной толщи и донных осадков, спрогнозируют появление пятен на поверхности моря с учетом подводных течений и погодных условий, а также займутся математическим моделированием ветрового волнения.

В состав рабочей группы уже вошли более 20 представителей вузов и НИИ Краснодарского края, Москвы, а также новых территорий РФ. Среди них Московский государственный университет, Кубанский государственный аграрный университет, Южное отделение института океанологии РАН, Государственный морской университет им. адмирала Ф.Ф. Ушакова и Донецкий национальный технический университет.

Ранее экологи оценили масштабы загрязнения Черного моря после крушения танкеров. Эксперт Российского экологического движения Илья Рыбальченко заявил, что часть разлившегося мазута может всплыть летом.

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