Овечкин сократил отставание от Гретцки до 23 голов

Овечкин забросил 871-й гол в НХЛ и сократил отставание от Гретцки до 23 шайб

Российский нападающий и капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил свою 871-ю шайбу в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Он забил гол в матче против «Миннесоты Уайлд». 39-летний россиянин отличился во втором периоде при счете 1:2 в пользу соперников «Кэпиталз» и сравнял счет.

Данная шайба позволила Овечкину довести количество своих голов в НХЛ до 871. Рекордсменом лиги остается канадец Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы. До повторения рекорда Овечкину осталось забить еще 23 гола.

Ранее канадский портал Sportsnet поставил Овечкина на второе место в списке лучших игроков XXI века. Портал отказался назвать Овечкина лучшим хоккеистом, поставив на первое место канадского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби.

