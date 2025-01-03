Польские моряки пожаловались на «серьезные сбои» сигнала GPS в Балтийском море

RMF: моряки сообщают о сбоях сигнала GPS в Балтийском море и на севере Польши

Польские моряки жалуются на «серьезные сбои» сигнала GPS в Балтийском море, а также на севере страны. Об этом пишет издание RMF.

«Спутниковые компасы, даже радар — ничего не работает», — посетовал рыбак из города Хель. По его словам, морякам нередко приходится отказываться от современных средств навигации и использовать обыкновенные компасы.

«Все чаще приходится возвращаться к традиционным методам навигации. Самый главный — это традиционный компас, и им мы должны пользоваться, как Магеллан», — добавил он.

Ранее в Объединенном командовании начальников штабов Южной Кореи (ОКНШ) заявили, что КНДР создает помехи в работе южнокорейских сигналов GPS. Военные Южной Кореи отметили, что это повлияло на работу кораблей и гражданских самолетов. Они уточнили, что подавление сигналов было зафиксировано в районах Хэджу и Кэсон на севере страны.