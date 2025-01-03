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23:43, 3 января 2025Мир

Причину промедления США в передаче Украине оружия раскрыли

Hill: США не давали оружие Украине из-за страха перед Россией
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Администрация действующего президента США Джо Байдена не давала оружие Украине из-за страха перед ядерным потенциалом России. Причину промедления поставок раскрыло издание The Hill.

«Можно только сделать вывод, что администрация Байдена по-прежнему опасается ядерного ответа России, если она улучшит качество и возможности оружия, которое она передает Украине, или добавит к уже имеющемуся у Киева передовому оружию», — говорится в материале.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Вашингтоне растет обеспокоенность по поводу возможности использования Россией ядерного оружия. «Даже если вероятность возросла с 5 до 15 процентов, это крайне серьезно», — заявил он.

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