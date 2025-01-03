Рогов сообщил о начале боев за Петропаловку в ДНР

Рогов: Армия России вошла в Петропавловку в ДНР

Армия России вошла в Петропаловку в Донецкой народной республике (ДНР), в селе начались бои. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Севернее Курахово, в районе Сонцовки, наши войска освободили свыше семи квадратных километров и вошли в Петропавловку», — заявил он. По словам Рогова, за контроль над селом начались бои.

Чиновник также сообщает, что Армия России продвинулась южнее Курахово в ДНР. Рогов отметил, что под контроль российских войск перешло пять квадратных километров территории.

Ранее Рогов сообщил, что Запорожской области Российская армия установила флаг России в селе Белогорье. Он сообщает, что военнослужащим 70-го мотострелкового полка удалось точными ударами дронов ликвидировать военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) в западной и северной части села.