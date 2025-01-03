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04:34, 3 января 2025Экономика

Россиянам объяснили принцип индексации пенсий в 2025 году

Аналитик Солодовникова заявила об индексации выплат работающим пенсионерам
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

В России работающих пенсионеров в 2025 году уравняют с неработающими. Об этом агентству «Прайм» заявила аналитик из Президентской Академии Марина Солодовникова.

Она объяснила, что работающим пенсионерам впервые индексируют выплаты. При этом индексацию применят не к уже выплачиваемой страховой пенсии работающего пенсионера, а к ее размеру с учетом всех пропущенных повышений за периоды работы с 2016 года.

Ранее депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин рассказал об изменениях в выплате пенсий в 2025 году. Он сообщил, что средняя страховая пенсия по старости составит 24 059,12 рубля. При этом пенсионный балл вырастет с 133,05 до 142,76 рубля.

Пенсии работающих россиян и неработающих пенсионеров 1 января 2025 года проиндексировали на 7,3 процента. Соответствующий федеральный закон вступил в силу. Речь идет о законе «О внесении изменений в статью 17 Федерального закона "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" и статью 26-1 Федерального закона "О страховых пенсиях"». Индексация затронет 7,8 миллиона человек.

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