Россиянам раскрыли план действий на случай мошеннической атаки

Эксперт Блезнеков: при переходе по вредоносной ссылке нужно отключить смартфон

При переходе по вредоносной ссылке нужно отключить смартфон: это поможет снизить риск кражи личных данных. План действий на случай мошеннической атаки россиянам раскрыл руководитель направления по развитию стратегии информационной безопасности IT-интегратора «Телеком биржа» и эксперт рынка НТИ Safenet («Сейфнет») Александр Блезнеков в беседе с ТАСС.

По словам эксперта, в праздничные дни мошенники становятся активнее. Он заметил, что фишинг-рассылка вредоносных ссылок в мессенджерах остается самым популярным способом обмана в сети. Если переход по подозрительной ссылке состоялся, на телефон может скачаться файл для записи всех данных, введенных через клавиатуру. В том числе это относится к логинам и паролям.

Простейший способ пресечь кражу данных — отключить устройство от сети сразу, заключил специалист.

Ранее в МВД назвали самую крупную сумму, переведенную мошенникам в 2024 году. Она составила около 180 миллионов рублей.