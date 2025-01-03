Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
10:11, 3 января 2025Интернет и СМИ

Россиянам раскрыли план действий на случай мошеннической атаки

Эксперт Блезнеков: при переходе по вредоносной ссылке нужно отключить смартфон
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

При переходе по вредоносной ссылке нужно отключить смартфон: это поможет снизить риск кражи личных данных. План действий на случай мошеннической атаки россиянам раскрыл руководитель направления по развитию стратегии информационной безопасности IT-интегратора «Телеком биржа» и эксперт рынка НТИ Safenet («Сейфнет») Александр Блезнеков в беседе с ТАСС.

По словам эксперта, в праздничные дни мошенники становятся активнее. Он заметил, что фишинг-рассылка вредоносных ссылок в мессенджерах остается самым популярным способом обмана в сети. Если переход по подозрительной ссылке состоялся, на телефон может скачаться файл для записи всех данных, введенных через клавиатуру. В том числе это относится к логинам и паролям.

Простейший способ пресечь кражу данных — отключить устройство от сети сразу, заключил специалист.

Ранее в МВД назвали самую крупную сумму, переведенную мошенникам в 2024 году. Она составила около 180 миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны хочет взыскать с Бауманки 38 миллионов рублей. Это не первый иск ведомства к вузу

      Сборная Украины снялась с «Тур де Ски»

      Назарбаев посетил Кремль

      ФСБ ликвидировала готовившего теракт в Запорожье агента ГУР Украины

      Россиянам раскрыли план действий на случай мошеннической атаки

      Зеленский поставил Европе ультиматум

      Администрации Трампа предрекли «войну» из-за Украины

      В СВР сообщили о скором снижении возраста мобилизации на Украине

      Стал известен новый способ взыскивания долгов приставами

      Политолог спрогнозировал ослабление давления США на Россию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше