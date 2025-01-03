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22:51, 3 января 2025Наука и техника

Россиянам рассказали про якутский нож после победы штурмовика в рукопашной схватке

Блогер Басылаев рассказал про якутский нож после схватки штурмовика с бойцом ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виктор Чернов / РИА Новости

Блогер Алексей Басылаев на своей странице в социальной сети X рассказал про якутский нож после победы российского штурмовика Андрея Григорьева в рукопашной схватке с бойцом Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По словам Басылаева, в последние годы якутский нож получил широкую известность во всем мире и его производство в Якутии превратилось в настоящую индустрию. Цены начинаются от 10 тысяч рублей. Отмечается, что уже появилось множество производителей, которые не имеют отношения к Якутии.

«Якутский нож вероятно древнее самих якутов, потому что его форма повторяет нож из каменного века из сделанный из берцовой кости лося», — написал он. Блогер отметил, что у якутского ножа две главных функции — резать мерзлое мясо и разделывать туши животных в тайге зимой. Он пояснил, что в связи с этим у ножа массивная рукоятка из березового капа обязательно яйцевидной формы. Благодаря рукоятке нож не тонет, добавил блогер.

Басылаев подчеркнул, что якутские ножи бывают самых разных размеров, в том числе детские, женские, для домашнего пользования и для охоты.

Военнослужащий из Якутии вступил в схватку на ножах с бойцом ВСУ при зачистке населенного пункта Трудовое. Проигравший украинец назвал российского военного лучшим в мире.

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