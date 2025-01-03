Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Трактор
Сегодня
14:00 (Мск)
Амур
Фонбет Чемпионат КХЛ
СКА
Сегодня
17:00 (Мск)
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ак Барс
Сегодня
17:00 (Мск)
Лада
Фонбет Чемпионат КХЛ
Северсталь
Сегодня
17:00 (Мск)
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ювентус
Сегодня
22:00 (Мск)
Милан
Суперкубок Италии|1/2 финала
Флорида Пантерз
Завтра
03:00 (Мск)
Питтсбург Пингвинз
НХЛ — регулярный чемпионат
10:18, 3 января 2025Спорт

Сборная Украины снялась с «Тур де Ски»

Сборная Украины в полном составе снялась с «Тур де Ски»
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Carl Sandin / Globallookpress.com

Сборная Украины в полном составе снялась с многодневной лыжной гонки «Тур де Ски». Об этом сообщает Dagbladet.

1 января ни один украинский спортсмен не вышел на старт четвертого этапа — гонки преследования. Директор гонок Международной федерации лыжного спорта (FIS) Михал Ламплот заявил, что ничего не знает о произошедшем.

Позднее ситуацию прояснил главный тренер украинской сборной Александр Пуцко. По его словам, команда отказалась от участия в «Тур де Ски», потому что хотела изменить план соревнований. «Это был выбор тренера. Теперь мы остановимся на юниорском чемпионате мира и оставшихся этапах Кубка мира», — рассказал он.

Россияне не принимают участие в международных лыжных турнирах из-за санкций со стороны FIS. Ограничения впервые были наложены в марте 2022 года и действуют до настоящего момента.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны хочет взыскать с Бауманки 38 миллионов рублей. Это не первый иск ведомства к вузу

      Сборная Украины снялась с «Тур де Ски»

      Назарбаев посетил Кремль

      ФСБ ликвидировала готовившего теракт в Запорожье агента ГУР Украины

      Россиянам раскрыли план действий на случай мошеннической атаки

      Зеленский поставил Европе ультиматум

      Администрации Трампа предрекли «войну» из-за Украины

      В СВР сообщили о скором снижении возраста мобилизации на Украине

      Стал известен новый способ взыскивания долгов приставами

      Политолог спрогнозировал ослабление давления США на Россию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше