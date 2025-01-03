Сборная Украины снялась с «Тур де Ски»

Сборная Украины в полном составе снялась с «Тур де Ски»

Сборная Украины в полном составе снялась с многодневной лыжной гонки «Тур де Ски». Об этом сообщает Dagbladet.

1 января ни один украинский спортсмен не вышел на старт четвертого этапа — гонки преследования. Директор гонок Международной федерации лыжного спорта (FIS) Михал Ламплот заявил, что ничего не знает о произошедшем.

Позднее ситуацию прояснил главный тренер украинской сборной Александр Пуцко. По его словам, команда отказалась от участия в «Тур де Ски», потому что хотела изменить план соревнований. «Это был выбор тренера. Теперь мы остановимся на юниорском чемпионате мира и оставшихся этапах Кубка мира», — рассказал он.

Россияне не принимают участие в международных лыжных турнирах из-за санкций со стороны FIS. Ограничения впервые были наложены в марте 2022 года и действуют до настоящего момента.