СКА разгромил ЦСКА в дерби в КХЛ

СКА со счетом 6:3 победил ЦСКА в дерби в КХЛ

СКА одержал победу над ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Армейское дерби прошло в Санкт-Петербурге и завершилось с разгромным счетом 6:3 в пользу хозяев. Дубль в составе победителей оформил Иван Демидов, еще по одной шайбе забросили Тони Деанджело, Павел Акользин, Сергей Плотников и Арсений Грицюк. У москвичей забили Максим Мамин, Колби Уильямс и Прохор Потапов.

СКА набрал 52 очка и поднялся на четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА с 57 очками располагается на второй строчке.

В параллельном матче «Динамо» разгромило «Северсталь». Встреча в Череповце завершилась со счетом 7:2 в пользу московской команды.