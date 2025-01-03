Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Трактор
2:3
Завершен
Амур
Фонбет Чемпионат КХЛ
СКА
6:3
Завершен
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ак Барс
3:1
Завершен
Лада
Фонбет Чемпионат КХЛ
Северсталь
2:6
Завершен
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ювентус
Сегодня
22:00 (Мск)
Милан
Суперкубок Италии|1/2 финала
Флорида Пантерз
Завтра
03:00 (Мск)
Питтсбург Пингвинз
НХЛ — регулярный чемпионат
19:35, 3 января 2025Спорт

СКА разгромил ЦСКА в дерби в КХЛ

СКА со счетом 6:3 победил ЦСКА в дерби в КХЛ
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

СКА одержал победу над ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Армейское дерби прошло в Санкт-Петербурге и завершилось с разгромным счетом 6:3 в пользу хозяев. Дубль в составе победителей оформил Иван Демидов, еще по одной шайбе забросили Тони Деанджело, Павел Акользин, Сергей Плотников и Арсений Грицюк. У москвичей забили Максим Мамин, Колби Уильямс и Прохор Потапов.

СКА набрал 52 очка и поднялся на четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА с 57 очками располагается на второй строчке.

В параллельном матче «Динамо» разгромило «Северсталь». Встреча в Череповце завершилась со счетом 7:2 в пользу московской команды.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Полковник назвал три приоритетные задачи России в зоне СВО

      «Искандер» уничтожил более 200 украинских солдат

      Зарегистрировали первый противоопухолевый клеточный продукт на основе клеток-киллеров

      В Латвии возбудили дело по факту смерти экс-мужа Седоковой

      Кот сбил украинский беспилотник в ДНР и попал на видео

      Двое мужчин напали на основателя финансовой пирамиды и ограбили его на 33 миллиона рублей

      В Верховной Раде назвали договоренности с Россией единственным способом спасти Украину

      В Белоруссии запретили российскую гречку «Фермер»

      Конькобежцы провалились под лед на озере Байкал

      Подоляк заявил о неспособности НАТО победить Россию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше