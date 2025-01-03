Следователи в Южной Корее прибыли в резиденцию президента для его ареста

Yonhap: следователи в Южной Корее прибыли в резиденцию Юн Сок Ёля для его ареста

Следователи управления антикоррупционных расследований в отношении высокопоставленных служащих (CIO) прибыли в резиденцию временного отстраненного президента Юн Сок Ёля для его ареста по делу о мятеже. Об этом сообщило агентство Yonhap (Ёнхап).

«Мы приступили к исполнению ордера на задержание президента», — говорится в сообщении. По данным издания, у CIO есть время до понедельника, 6 января, для исполнения ордера на задержание.

Ранее Западный окружной суд Сеула удовлетворил запрос правоохранительных органов о заключении под стражу экс-лидера страны, которому был объявлен импичмент в связи с кратковременным введением военного положения.