США одобрили продажу ракет Японии на миллиарды долларов

Госдеп одобрил продажу Японии ракет AIM-120D-3 и AIM-120C-8 на $3,64 млрд

Госдепартамент США одобрил продажу Японии управляемых ракет AIM-120D-3 и AIM-120C-8 класса «воздух — воздух» на 3,64 миллиарда долларов. Об этом сообщает входящее в состав Пентагона Агентство по сотрудничеству в области безопасности.

«Госдеп принял решение об одобрении возможной продажи правительству Японии усовершенствованных ракет средней дальности класса "воздух — воздух" AIM-120D-3 и AIM-120C-8 (AMRAAM) и сопутствующего оборудования ориентировочной стоимостью 3,64 миллиарда долларов», — указано в сообщении.

Отдельно подчеркивается, что Токио запросило закупку 1,2 тысячи подобных ракет. Вместе с этим Япония заплатит за необходимое оборудование и сопутствующие услуги.

Ранее Китай ввел санкции против семи предприятий военно-промышленного комплекса США из-за продажи оружия Тайваню. По мнению китайской стороны, действия США грубо нарушают принцип «одного Китая» и являются серьезным вмешательством во внутренние дела КНР.