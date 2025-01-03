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05:37, 3 января 2025Мир

В Британии раскритиковали фон дер Ляйен из-за ситуации с российским газом

Меркурис: ЕК не ответственна перед европейцами за остановку поставок газа из РФ
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Philipp von Ditfurth / dpa / Global Look Press

Еврокомиссия (ЕК) во главе с Урсулой фон дер Ляйен не отвечает перед европейцами, в том числе за ситуацию вокруг остановки транзита российского газа через Украину. Об этом в эфире YouTube-канала Duran заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.

«Они не избирались, они даже не несут ответственности, отправить в отставку любого из них практически невозможно. Они сфокусированы на России. Закрытие нескольких предприятий, безработица нескольких миллионов человек не помешает им», — сказал эксперт.

Он подчеркнул, что ЕК и фон дер Ляйен изначально предпринимали все усилия для прекращения поставок газа из РФ, в том числе мешая поставкам ресурса по «Северным потокам» и проводя бесконечные расследования против «Газпрома». «Они были враждебны к проекту "Северный поток", они всегда ненавидели эту торговлю», — заключил Меркурис.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что прекращение транзита российского газа через Украину стало еще одной победой Киева и союзников. «Украина лишила [президента РФ Владимира Путина] возможности напрямую экспортировать газ в ЕС. Еще одна победа», — написал министр.

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