Сикела: остановка транзита газа является аргументом за национализацию хранилищ

Остановка транзита российского газа через Украину является аргументом в пользу национализации газохранилищ и подтверждает правильность соответствующего решения правительства Чехии, принятого в 2023 году. Так ситуацию оценил член Еврокомиссии (ЕК) от Чехии Йозеф Сикела на своей странице в социальной сети X.

«То, что происходит с нашими соседями из-за прекращения поставок российского газа через Украину, еще раз показывает, насколько дальновидно было, когда в прошлом году мы взяли критически важную инфраструктуру в руки государства», — написал Сикела.

Ранее венгерская газета Magyar Nemzet заявила, что президент Украины Владимир Зеленский прекратил транзит российского газа в Европу и поставил страну в еще более тяжелое положение. По мнению издания, это решение станет серьезным ударом по экономике государства, которая уже разрушена войной.