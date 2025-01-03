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22:53, 3 января 2025Мир

В ЕК оценили остановку транзита российского газа через Украину

Сикела: остановка транзита газа является аргументом за национализацию хранилищ
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Остановка транзита российского газа через Украину является аргументом в пользу национализации газохранилищ и подтверждает правильность соответствующего решения правительства Чехии, принятого в 2023 году. Так ситуацию оценил член Еврокомиссии (ЕК) от Чехии Йозеф Сикела на своей странице в социальной сети X.

«То, что происходит с нашими соседями из-за прекращения поставок российского газа через Украину, еще раз показывает, насколько дальновидно было, когда в прошлом году мы взяли критически важную инфраструктуру в руки государства», — написал Сикела.

Ранее венгерская газета Magyar Nemzet заявила, что президент Украины Владимир Зеленский прекратил транзит российского газа в Европу и поставил страну в еще более тяжелое положение. По мнению издания, это решение станет серьезным ударом по экономике государства, которая уже разрушена войной.

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