В США предупредили об угрозе терактов

ABC News: ФБР предупредило об угрозе повторных терактов в США

Федеральное бюро расследований (ФБР) и Министерство внутренней безопасности США разослали бюллетень с предупреждением о потенциальной угрозе повторных терактов в стране, подобных тому, что произошел в Новом Орлеане. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источники.

«ФБР и Министерство внутренней безопасности США направили совместный разведывательный бюллетень в 18 000 правоохранительных органов страны с предупреждением о потенциальных подражателях, пытающихся повторить теракт, который произошел в Новом Орлеане. Документ был разослан, чтобы привлечь внимание к любой деятельности, указывающей на использование транспортных средств в террористических целях», — передает телеканал слова источников.

Как указывают авторы материала, в документе отмечается, что «Исламское государство» (ИГИЛ, запрещенная в РФ террористическая организация), сторонником которого был Шамсуд Дин Джаббар, с 2014 года призывает своих последователей использовать транспортные средства для совершения террористических атак.

1 января в Новом Орлеане произошло нападение на людей, пришедших на новогодние гулянья. Водитель пикапа врезался в толпу и открыл огонь по присутствующим на празднике. Жертвами террористической атаки стали по меньшей мере 10 человек, пострадали около 35.