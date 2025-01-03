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05:31, 3 января 2025Наука и техника

В США рассказали о «новейшем кошмаре» для американских подлодок

NI: ВМС США нечего противопоставить российским подлодкам «Ясень-М»
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Российские многоцелевые атомные подлодки проекта 885М «Ясень-М» способны расстрелять подлодки Военно-морских сил (ВМС) США с близкой дистанции. Об этом пишет National Interest.

Поясняется, что «Ясень-М» предназначен для боя с вражескими субмаринами и кораблями. Для этого она вооружена 533-миллиметровыми торпедами. Кроме того, на ней установлены до 40 пусковых контейнеров, в которых могут размещаться крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс», а также неперехватываемый гиперзвуковой комплекс «Циркон».

Эта лодка — одна из лучших, которые когда-либо производила Россия. Она сочетает в себе огромную огневую мощь, быстроходность, выносливость и скрытность. Американский флот (и флоты союзников по НАТО) полностью проигрывает «Ясеню-М», — резюмирует издание.

27 декабря подводная лодка «Архангельск» проекта 885М вошла в состав Военно-морского флота (ВМФ) России. Главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев сообщил, что в ближайшее время российский флот пополнится еще четырьмя такими субмаринами — «Пермь», «Ульяновск», «Воронеж» и «Владивосток».

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