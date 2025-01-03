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21:07, 3 января 2025Мир

В Турции перекрыли Босфор ради поисков брата и сестры

В Стамбуле перекрыли Босфор ради поисков пропавших 40 дней назад брата и сестры
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Yoruk Isik / Reuters

В Стамбуле на несколько часов перекрыли транзит по проливу Босфор ради поисков пропавших 40 дней назад брата и сестры. Об этом сообщило министерство транспорта Турции на своем сайте.

«Транзит судов через Босфор приостановлен в обе стороны в рамках поисков упавших в море брата и сестры», — сообщили в министерстве.

Спустя несколько часов ограничения сняли.

Отмечается, что пропаших звали Айше и Велат Джан. Девушка упала в в море в стамбульском районе Сарыер 23 ноября, брат бросился в воду, пытаясь ее спасти. Поиски тел пропавших продолжаются.

Ранее сообщалось, что в Великобритании нашли женщину, пропавшую в 1972 году.

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