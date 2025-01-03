В Турции призвали к немедленному прекращению огня на Украине

Глава МИД Турции: Анкара выступает за немедленное прекращение огня на Украине

Турция желает немедленного прекращения огня и установления мира на Украине. С таким призывом выступил глава турецкого МИД Хакан Фидан по итогам переговоров с бельгийским коллегой Бернаром Квентином, передает ТАСС.

«Мы обсудили региональные темы, в том числе Украину. Мы, конечно, хотим немедленного прекращения огня и установления мира на Украине. Мы высказали наши мысли на этот счет в ходе переговоров», — сказал он.

Фидан отметил, что завершение конфликта приведет к разрешению миграционного и экономического кризисов. Помимо этого, министр прокомментировал ситуацию в Сирии, выразив надежду на «скорейшее строительство собственного будущего» сирийским народом.

Ранее турецкий политолог, ведущий эксперт аналитической сети «Анкара-Москва» Энгин Озер выразил мнение, что Стамбул мог бы стать подходящим местом встречи избранного президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина. «Санкции по некоторым вопросам, таким как прямые авиарейсы в Россию, могут быть сняты», — предположил политолог.