Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:26, 3 января 2025Мир

В Турции призвали к немедленному прекращению огня на Украине

Глава МИД Турции: Анкара выступает за немедленное прекращение огня на Украине
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Nikku / XinHua / Global Look Press

Турция желает немедленного прекращения огня и установления мира на Украине. С таким призывом выступил глава турецкого МИД Хакан Фидан по итогам переговоров с бельгийским коллегой Бернаром Квентином, передает ТАСС.

«Мы обсудили региональные темы, в том числе Украину. Мы, конечно, хотим немедленного прекращения огня и установления мира на Украине. Мы высказали наши мысли на этот счет в ходе переговоров», — сказал он.

Фидан отметил, что завершение конфликта приведет к разрешению миграционного и экономического кризисов. Помимо этого, министр прокомментировал ситуацию в Сирии, выразив надежду на «скорейшее строительство собственного будущего» сирийским народом.

Ранее турецкий политолог, ведущий эксперт аналитической сети «Анкара-Москва» Энгин Озер выразил мнение, что Стамбул мог бы стать подходящим местом встречи избранного президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина. «Санкции по некоторым вопросам, таким как прямые авиарейсы в Россию, могут быть сняты», — предположил политолог.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны подало в суд на МГТУ имени Баумана

      Токаев рассказал о четырехчасовой беседе с Путиным

      В российском регионе при пожаре в автосервисе сгорели пять машин

      Токаев объяснил отправку черных ящиков самолета AZAL в Бразилию

      Мирный житель пострадал при атаке ВСУ на российское село

      Следователи в Южной Корее приостановили попытку ареста президента

      Над территорией России за ночь сбили 22 беспилотника

      В США раскрыли судьбу Зеленского после окончания конфликта

      В ШОС рассказали о создании собственной валюты

      В США заявили о превращении G7 в посмешище из-за России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше