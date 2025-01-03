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21:29, 3 января 2025Интернет и СМИ

Валютный консенсус Путина и Трампа вызвал растерянность в Китае

Sohu заявило о растерянности Китая из-за валютного консенсуса Путина и Трампа
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Ramil Sitdikov / Reuters

Россия и США почти в одно и то же время задействовали необычные финансовые манипуляции, что вызвало растерянность в Китае. Об этом пишет китайское издание Sohu (эксклюзивный перевод АБН24).

Избранный президент США Дональд Трамп недавно предложил новое решение проблемы большого госдолга страны — погашение всей его суммы разом с помощью криптовалюты. Примерно в то же время и российский лидер Владимир Путин начал разговор про биткоины, тем самым оба политка пришли к валютному консенсусу.

«Путин и Трамп неожиданно пришли к консенсусу», — заявили журналисты Sohu.

По словам обозревателей, на одном из недавних публичных выступлений Владимир Путин признал, что возникновение новых финансовых инструментов — это вполне естественный процесс, так что никто не вправе запрещать биткоин или иные элекронные средства оплаты. Китайские журналисты обратили внимание, что слова президента РФ вызвали резонанс, поскольку было принято считать, что он невысокого мнения о криптовалютах. После этого мир ждал еще один сюрприз — глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что отечественные компании широко используют биткоин в международных расчетах для обхода санкций.

«Многие страны с недоверием относятся к криптовалютам и поэтому не торопятся их покупать. На этом фоне действия России удивляют», — говорится в статье.

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