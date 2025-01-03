Зеленский пожаловался на использование Западом украинцев как дешевой рабочей силы

Зеленский: страны Запада используют украинцев в качестве дешевой рабочей силы

В некоторых западных странах украинцев используют в качестве дешевой рабочей силы. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала «Рада», передает ТАСС.

Глава государства отметил, что предлагает западным лидерам обсудить эту проблему, но они отказываются. «Там, где украинцев взяли как дешевую рабочую силу и поняли, что они более качественные, чем их граждане, те пусть будут. Они сами дифференцировали украинцев», — отметил он.

По словам Зеленского, граждан Украины, у которых нет работы, западные лидеры хотят отправить обратно на родину. Он добавил, что подобное зачастую озвучивается непублично.

Ранее представитель МИД Украины Георгий Тихий опроверг информацию о планах Киева лишить поддержки своих граждан за границей. Как он утверждал, правительство страны не ведет переговоры о сокращении помощи украинским беженцам в странах Евросоюза.