Змея заползла на кухню квартиры в Москве

Желтый полоз выполз из вытяжки на кухне квартиры в районе Хорошево-Мневники. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Первой змею обнаружила хозяйка квартиры в Москве. Женщина накрыла полоза плошкой и вызвала спасателей.
Сотрудники МЧС прибыли на место, поймали змею и увезли с собой. Причина появления пресмыкающегося в квартире остается загадкой.
Ранее жительница Оклахомы взбивала подушку, как вдруг почувствовала, что в ее руку вонзилось что-то острое. Она откинула подушку, и из-под нее выползла змея.
До того сообщалось, что в США ядовитая змея чуть не укусила жителя штата Вирджиния, который решил постирать вещи. Мужчина нашел опасного медноголового щитомордника, чей укус способен вызвать распад эритроцитов.