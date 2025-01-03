Змея заползла на кухню квартиры в Москве

Желтый полоз выполз из вытяжки на кухне в Хорошево-Мневники

Желтый полоз выполз из вытяжки на кухне квартиры в районе Хорошево-Мневники. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Первой змею обнаружила хозяйка квартиры в Москве. Женщина накрыла полоза плошкой и вызвала спасателей.

Сотрудники МЧС прибыли на место, поймали змею и увезли с собой. Причина появления пресмыкающегося в квартире остается загадкой.

Ранее жительница Оклахомы взбивала подушку, как вдруг почувствовала, что в ее руку вонзилось что-то острое. Она откинула подушку, и из-под нее выползла змея.

До того сообщалось, что в США ядовитая змея чуть не укусила жителя штата Вирджиния, который решил постирать вещи. Мужчина нашел опасного медноголового щитомордника, чей укус способен вызвать распад эритроцитов.