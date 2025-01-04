Семья накинулась на таксиста за отказ вести ребенка без детского кресла

В Сочи семья напала на водителя такси за отказ вести ребенка без детского кресла

Отказ водителя такси вести малолетнего ребенка без детского кресла привел к нападению на него матери и отца мальчика. Инцидент произошел в Сочи, видео, записанное с камеры регистратора, публикует Telegram-канал 112.

В первые секунды мужчина вежливо предлагает пассажирам заказать такси с детским креслом, объясняя, что не станет нарушать действующее законодательство, особенно с учетом того, что далее по пути следования стоит машина ГИБДД.

После этого женщина пытается уговорить водителя, а затем переходит к оскорблениям. Тот просит пассажиров не создавать ему контент для канала, потому что он блогер, но далее конфликт переходит в неконтролируемую фазу. Женщина начинает орать с требованием отменить заказ, а ребенок впадает в истерику.

Под конец мужчина, сидевший на заднем сидении и не принимавший участия в перепалке, несколько раз оскорбляет водителя, бьет его по лицу и вслед за женщиной покидает кабину, угрожая водителю дальнейшими проблемами. Таксист, в свою очередь, предупреждает, что напишет заявление о нападении в полицию.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске учительница устроила скандал в такси из-за платного ожидания в 5 рублей, пообещав накатать на таксистку такую жалобу, что та «даже на панель не встанет».