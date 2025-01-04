Fox News: избранному вице-президенту США Вэнсу провели операцию на пазухах носа

Избранный вице-президент Соединенных Штатов Джеймс Дэвид Вэнс в пятницу, 3 января, перенес несложную операцию на пазухах носа. Об этом информирует телеканал Fox News.

Как заявил пресс-секретарь Вэнса Уильям Мартин, данная операция не экстренная и была запланирована уже давно. Уже 4 января Вэнс вернется к рабочим обязанностям.

Как уточняет телеканал, хирургическое вмешательство провели врачи больницы Университета Джорджа Вашингтона.

6 декабря прошлого года Джей Ди Вэнс провел в Вашингтоне встречу с делегацией высокопоставленных украинских чиновников. Отмечалось, что украинские делегаты были довольны мероприятием, назвав разговором с Вэнсом долгим и содержательным. Кроме того, американский политик заявил, что не хочет войны с Россией.