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07:39, 4 января 2025Мир

Избранному вице-президенту США Вэнсу провели операцию на пазухах носа

Fox News: избранному вице-президенту США Вэнсу провели операцию на пазухах носа
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Джей Ди Вэнс

Джей Ди Вэнс. Фото: Annabelle Gordon / Globallookpress.com

Избранный вице-президент Соединенных Штатов Джеймс Дэвид Вэнс в пятницу, 3 января, перенес несложную операцию на пазухах носа. Об этом информирует телеканал Fox News.

Как заявил пресс-секретарь Вэнса Уильям Мартин, данная операция не экстренная и была запланирована уже давно. Уже 4 января Вэнс вернется к рабочим обязанностям.

Как уточняет телеканал, хирургическое вмешательство провели врачи больницы Университета Джорджа Вашингтона.

6 декабря прошлого года Джей Ди Вэнс провел в Вашингтоне встречу с делегацией высокопоставленных украинских чиновников. Отмечалось, что украинские делегаты были довольны мероприятием, назвав разговором с Вэнсом долгим и содержательным. Кроме того, американский политик заявил, что не хочет войны с Россией.

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