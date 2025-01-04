Ирландский журналист Боуз: дезертирство истощает армию Зеленского

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с каждым днем все больше истощаются из-за массового дезертирства украинцев. С таким заявлением на своей странице в соцсети Х выступил ирландский журналист Чей Боуз.

«Более 200 000 человек дезертировали из армии диктатора Зеленского на Украине. Немыслимый миллион человек погиб. Армия истощена, людей забирают с улиц, и теперь 18-летних будут отправлять умирать», — написал он.

Ранее военный аналитик Михаил Онуфриенко заявил, что выход российских войск на границу Днепропетровской области и усиление дезертирства в ВСУ может привести к обвалу украинской обороны.