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16:30, 4 января 2025Интернет и СМИ

На Западе признали истощение «армии диктатора» Зеленского

Ирландский журналист Боуз: дезертирство истощает армию Зеленского
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с каждым днем все больше истощаются из-за массового дезертирства украинцев. С таким заявлением на своей странице в соцсети Х выступил ирландский журналист Чей Боуз.

«Более 200 000 человек дезертировали из армии диктатора Зеленского на Украине. Немыслимый миллион человек погиб. Армия истощена, людей забирают с улиц, и теперь 18-летних будут отправлять умирать», — написал он.

Ранее военный аналитик Михаил Онуфриенко заявил, что выход российских войск на границу Днепропетровской области и усиление дезертирства в ВСУ может привести к обвалу украинской обороны.

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