С пляжей Краснодарского края вывезли 96 тысяч тонн загрязненного мазутом грунта

С пляжей Краснодарского края вывезли 96 тысяч тонн загрязненного мазутом грунта

С пляжей Краснодарского края собрано и вывезено 96 тысяч тонн загрязненного мазутом грунта. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

По его словам, из них за последние сутки удалось собрать 10 тысяч тонн. Часть загрязненного грунта — 61 тысячу тонн — привезли на площадку для временного хранения, остальное находится на четырех специализированных предприятиях.

В настоящий момент помогают ликвидировать загрязнение около семи тысяч человек и свыше 500 единиц техники.

Ранее последствиям разлива мазута после крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе между Крымом и Краснодарским краем присвоили статус федеральной чрезвычайной ситуации.

Глава МЧС Александр Куренков сообщил, что режим ЧС позволит привлечь для ликвидации последствий разлива дополнительные силы и средства федеральных органов и госкорпораций, а также оказать финансовую помощь пострадавшим субъектам из резервного фонда правительства России.