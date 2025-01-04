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20:16, 4 января 2025Экономика

С пляжей Краснодарского края вывезли 96 тысяч тонн загрязненного мазутом грунта

С пляжей Краснодарского края вывезли 96 тысяч тонн загрязненного мазутом грунта
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

С пляжей Краснодарского края собрано и вывезено 96 тысяч тонн загрязненного мазутом грунта. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

По его словам, из них за последние сутки удалось собрать 10 тысяч тонн. Часть загрязненного грунта — 61 тысячу тонн — привезли на площадку для временного хранения, остальное находится на четырех специализированных предприятиях.

В настоящий момент помогают ликвидировать загрязнение около семи тысяч человек и свыше 500 единиц техники.

Ранее последствиям разлива мазута после крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе между Крымом и Краснодарским краем присвоили статус федеральной чрезвычайной ситуации.

Глава МЧС Александр Куренков сообщил, что режим ЧС позволит привлечь для ликвидации последствий разлива дополнительные силы и средства федеральных органов и госкорпораций, а также оказать финансовую помощь пострадавшим субъектам из резервного фонда правительства России.

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