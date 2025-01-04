Срок открытия специального социального вклада раскрыли

«РГ»: социальный вклад появится в России до 1 июля

Крупнейшие российские банки запустят специальный социальный вклад до 1 июля 2025 года. Об этом сообщила «Российская газета» («РГ»).

Отмечается, что сумма вклада не должна превышать 50 тысяч рублей. Кроме того, процентная ставка по нему будет выше. Это связано с государственной поддержкой, направленной на россиян с невысокими доходами.

Отмечается, что гражданин может иметь не более одного такого вклада. Отмечается, что 13 системно значимых банка откроют их до 1 июля 2025 года, а остальные будут обязаны сделать это с 1 января 2027 года.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что в январе 2025 года в России вырастет минимальный размер оплаты труда, возобновится индексация пенсий работающим пенсионерам, вступят в силу новые нормы миграционного законодательства, а также ужесточится ответственность за продажу электронных сигарет подросткам.