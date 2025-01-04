Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:53, 4 января 2025Экономика

Срок открытия специального социального вклада раскрыли

«РГ»: социальный вклад появится в России до 1 июля
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Крупнейшие российские банки запустят специальный социальный вклад до 1 июля 2025 года. Об этом сообщила «Российская газета» («РГ»).

Отмечается, что сумма вклада не должна превышать 50 тысяч рублей. Кроме того, процентная ставка по нему будет выше. Это связано с государственной поддержкой, направленной на россиян с невысокими доходами.

Отмечается, что гражданин может иметь не более одного такого вклада. Отмечается, что 13 системно значимых банка откроют их до 1 июля 2025 года, а остальные будут обязаны сделать это с 1 января 2027 года.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что в январе 2025 года в России вырастет минимальный размер оплаты труда, возобновится индексация пенсий работающим пенсионерам, вступят в силу новые нормы миграционного законодательства, а также ужесточится ответственность за продажу электронных сигарет подросткам.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Инаугурацию Трампа проведут с приспущенными флагами. Почему в Белом доме приняли такое решение?

      На Западе заявили о поражении НАТО в конфликте с Россией

      В России объяснили давление со стороны Китая на тему завершения конфликта на Украине

      Россиянам рассказали об оплате больничного в новогодние праздники

      Маск высказался о рукопашной схватке штурмовика из Якутии с военным ВСУ

      Срок открытия специального социального вклада раскрыли

      Похищенные на улице ТЦК украинцы объявили голодовку

      Генсек ШОС назвал приоритетное направление организации

      В аэропорту Петербурга второй раз за сутки ввели ограничения

      США захотели продать Израилю большую партию боеприпасов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше