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18:19, 4 января 2025Культура

Умер актер Александр Зотов

Актер Александр Зотов умер на 70-м году жизни
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Заслуженный артист России, актер Московского драматического театра имени Н. В. Гоголя Александр Зотов умер на 70-м году жизни. Об этом сообщается на сайте театра.

Там рассказали, что Зотов умер 3 января, причина смерти не сообщается.

Александр Зотов работал в театре Гоголя с 2021 года. Он играл в спектаклях «Девять», «Воскресение», «Други игрищ и забав» и других.

Ранее сообщалось, что актриса драматического театра имени Гоголя Майя Ивашкевич скончалась на 100-м году жизни. В 1945-1950 годах она работала в Московском камерном театре, затем в Театре Пушкина. Она также была почетным деятелем искусств города Москвы и обладателем театральной премии «Серебряный Гоголь».

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