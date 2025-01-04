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11:43, 4 января 2025Экономика

В России высказались об идее запуска социальных вкладов

Депутат Бессараб: социальные вклады помогут россиянам с невысокими доходами
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Светлана Бессараб

Светлана Бессараб. Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / ТАСС

Социальные вклады под более выгодный процент помогут россиянам с невысокими доходами получить значительно большую прибыль от накоплений, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. В разговоре с «Лентой.ру» она высказалась об этом нововведении.

«Сама по себе идея очень хороша, потому что действительно сохранит возможность для россиян накапливать средства и тем самым решать проблемы, которые формировались сегодня в российских домохозяйствах. При невозможности сохранения накоплений возникает необходимость займа у банков, а кредитно-финансовые организации выдают [деньги] под очень большой процент сегодня. Этот вопрос решил бы часть тех проблем, которые уже сегодня сформированы в обществе», — считает депутат.

Как сообщила «Российская газета», 13 крупнейших российских системно значимых банков запустят специальные социальные вклады до 1 июля 2025 года. Остальные финансовые организации сделают это до 1 января 2027 года.

Сумма депозита не может превышать 50 тысяч рублей, а срок действия составляет один год. Благодаря государственной поддержке, процентная ставка по нему будет выше, чем по стандартным банковским продуктам. Его можно будет в любое время пополнить и при необходимости снять деньги без снижения процентной ставки и уплаты комиссии. Проценты по нему выплачиваются ежемесячно. При этом гражданин сможет открыть не более одного такого вклада.

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