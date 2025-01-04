Якутский штурмовик обманул группу бойцов ВСУ

Якутский штурмовик обманул выслеживающих его бойцов ВСУ

Боец 39-й бригады Андрей Григорьев с позывным Тута, вступивший в схватку на ножах с бойцом Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказал, что обманул группу украинских военных, выслеживающих его. Подробности он сообщил в интервью WarGonzo.

По словам Григорьева, он засел в укрытии и приготовился обороняться: у него были гранаты, ручной противотанковый гранатомет (РПГ) и автоматы Калашникова. Военные рассказал, что бойцы ВСУ, находившиеся в 10-12 метрах от него, не заметили присутствия российского военного.

«Ударил по бронетехнике РПГ, автоматом открыл огонь, взял второй автомат. Они не стали отвечать, сразу убежали. Я по рации слушаю, они решили, что ко мне подмога пришла, думали, что я не один», — рассказал Григорьев.

Он также сообщил, что ВСУ применили против него в общей сложности около 20 дронов, они также отправляли группы, чтобы узнать, удалось ли ему выжить.