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19:54, 5 января 2025Россия

Анатолий Вассерман назвал дату возрождения СССР

«МК»: Вассерман заявил о возможном возрождении СССР в 2025 году
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Эрудит и депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил о возможном возрождении СССР в 2025 году. Слова эксперта приводит «МК».

По мнению Вассермана, возрождение СССР — это неизбежность. В пример он привел континентальные империи, которые после распада восстанавливались, становясь больше и сильнее. Он объяснил, что континентальные империи формируются из проживающих веками бок о бок народов. «Россия — это классический пример континентальной империи, — заверил Вассерман. — Она уже не раз в своей истории разваливалась и неизменно восстанавливалась. Причем восстанавливалась, как правило, в большем размере и в лучшем виде, чем была до развала. Это происходило именно потому, что народы, живущие в России, самостоятельно подбирали формы взаимовыгодного взаимодействия. Поэтому на сей раз мы тоже восстановимся».

Эрудит считает, что возрождение СССР может произойти уже в текущем году, назвав такую вероятность высокой.

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Ранее Вассерман спрогнозировал развитие СВО в 2025 году. Он уверен, что в текущем году российская армия возьмет весь Донбасс.

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