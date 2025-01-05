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18:50, 5 января 2025Мир

Депутат бундестага удалил твит о визите Шольца в Москву

Депутат бундестага Кизеветтер удалил твит о визите Шольца в Москву
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)
Родерих Кизеветтер

Родерих Кизеветтер. Фото: IMAGO / dts Nachrichtenagentur / Globallookpress.com

Депутат бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер удалил по требованию правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) твит о якобы планируемом визите канцлера ФРГ Олафа Шольца в Москву. Об этом сообщает РИА Новости.

«На странице Кизеветтера в соцсети X по состоянию на 17:50 [по времени Москвы] этот пост больше не отображается. Гиперссылки немецких СМИ на твит теперь ведут на страницу с надписью о том, что страница не существует», — отмечается в материале.

Ранее депутат заявил, что Шольц может посетить Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным до 23 февраля, то есть до досрочных парламентских выборов, которые намечены в стране. Он уточнил, что в последнее время появляется все больше индикаторов потенциальной встречи.

Пост Кизеветтера вызвал негативную реакцию правящих в Германии сил. Генеральный секретарь СДПГ Маттиас Мирш заявил, что потребовал от Кизеветтера удалить пост, а также добавил, что партия находится в тесном контакте с ХДС по этому вопросу.

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