Депутат бундестага удалил твит о визите Шольца в Москву

Депутат бундестага Кизеветтер удалил твит о визите Шольца в Москву

Депутат бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер удалил по требованию правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) твит о якобы планируемом визите канцлера ФРГ Олафа Шольца в Москву. Об этом сообщает РИА Новости.

«На странице Кизеветтера в соцсети X по состоянию на 17:50 [по времени Москвы] этот пост больше не отображается. Гиперссылки немецких СМИ на твит теперь ведут на страницу с надписью о том, что страница не существует», — отмечается в материале.

Ранее депутат заявил, что Шольц может посетить Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным до 23 февраля, то есть до досрочных парламентских выборов, которые намечены в стране. Он уточнил, что в последнее время появляется все больше индикаторов потенциальной встречи.

Пост Кизеветтера вызвал негативную реакцию правящих в Германии сил. Генеральный секретарь СДПГ Маттиас Мирш заявил, что потребовал от Кизеветтера удалить пост, а также добавил, что партия находится в тесном контакте с ХДС по этому вопросу.