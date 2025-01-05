На Украине против забаррикадировавшихся в комнате военкомата мужчин применили газ

«Страна.ua»: против забаррикадировавшихся в комнате ТЦК мужчин применили газ

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в Запорожье были вынуждены применить газ против мужчин, забаррикадировавшихся в одном из помещений, сообщает «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

По данным издания, мужчины были мобилизованы и доставлены в ТЦК, после чего забаррикадировались. На опубликованном видео один из укрывающихся от военкомов украинцев заявляет, что их «травили газом и выпаливали», прося о помощи и уточняя, что они не знают, что им делать дальше.

Ранее выехавший с территории Украины депутат Верховной Рады Артем Дмитрук опубликовал видео силовой мобилизации в Черновцах, после которой, как утверждается, мужчине, в отношении которого применили силу, не удалось выжить. Уточняется, что инцидент, предположительно, произошел 19 декабря.