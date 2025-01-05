В Армении задержали бывшего замглавы Генштаба ВС

ТАСС: в Армении задержали экс-замначальника Генштаба Хачатрян

Следственный комитет Армении задержал бывшего замначальника Генерального штаба ВС, генерал-лейтенанта Тирана Хачатряна по обвинению в должностной халатности во время военных действий в Нагорном Карабахе в 2020 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвокатскую команду.

Известно, что на данный момент Хачатрян не признал себя виновным по пунктам обвинения. Защита также сообщила, что следствие представило ходатайство в суд с требованием заключить его под арест.

Хачатрян — обладатель звания национальный герой Армении. После завершения военных действий его сняли с поста — он стал критиковать политику властей в отношении Нагорного Карабаха.