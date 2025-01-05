В ФРГ раскрыли махинации с российскими энергоносителями

Экс-министр финансов Лафонтен: ФРГ через третьи лица закупает энергоносители РФ

ФРГ через третьи лица закупает российские энергоносители. О махинациях рассказал в соцсети Х профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен, сообщает РИА Новости.

В своей публикации Дизен сослался на экс-министра финансов Оскара Лафонтена. По словам Дизена, Лафонтен раскрыл факты, которые даже не разрешают обсуждать.

«Санкции приносят пользу США и вредят Европе. США атаковали энергетическую инфраструктуру Европы. Германия по-прежнему покупает российские энергоносители через третьих лиц», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что Россия стала основным поставщиком энергоносителей в Турции в 2024 году. Доля РФ в импорте Турцией природного газа составляла 43,3 процента в октябре в сравнении с 42,83 процента в сентябре. До 60 процентов и более по итогам прошлого года могут вырасти объемы импорта Турцией нефти и нефтепродуктов из РФ.