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20:20, 5 января 2025Экономика

В ФРГ раскрыли махинации с российскими энергоносителями

Экс-министр финансов Лафонтен: ФРГ через третьи лица закупает энергоносители РФ
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

ФРГ через третьи лица закупает российские энергоносители. О махинациях рассказал в соцсети Х профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен, сообщает РИА Новости.

В своей публикации Дизен сослался на экс-министра финансов Оскара Лафонтена. По словам Дизена, Лафонтен раскрыл факты, которые даже не разрешают обсуждать.

«Санкции приносят пользу США и вредят Европе. США атаковали энергетическую инфраструктуру Европы. Германия по-прежнему покупает российские энергоносители через третьих лиц», — говорится в публикации.

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Ранее сообщалось, что Россия стала основным поставщиком энергоносителей в Турции в 2024 году. Доля РФ в импорте Турцией природного газа составляла 43,3 процента в октябре в сравнении с 42,83 процента в сентябре. До 60 процентов и более по итогам прошлого года могут вырасти объемы импорта Турцией нефти и нефтепродуктов из РФ.

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