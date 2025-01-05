В Приморье отреагировали на слухи о сравнении горожан с опарышами

Депутат Харламов: видео со сравнением горожан с опарышами опубликовали мошенники

Председатель думы приморского Дальнегорска Никита Харламов заявил, что комментарии с видео, где горожан сравнили с опарышами, опубликовали мошенники, взломавшие его личный аккаунт. Так он отреагировал на слухи в беседе с РИА Новости.

На днях Тelegram-канал Administration_Dalnegorsk опубликовал отчет прокуратуры Приморья о проверке содержания придомовых контейнерных площадок, на переполненность которых жаловались жильцы. Один из участников обсуждения выложил в комментариях видео опарышей, подписав его «комментаторы». Как отмечает автор канала, привязанный к этому аккаунту номер телефона зарегистрирован на имя спикера думы Харламова.

Сам депутат опроверг эту информацию и заявил, что к комментарию отношения не имеет.

«Второго января при помощи вредоносной ссылки взломали мой личный аккаунт, с которого от моего имени пошла массовая рассылка оскорбительного содержания. В общий доступ в интернет также попала и моя личная переписка», — пояснил он.

Зампред Комитета по строительству и ЖКХ Госдумы Светлана Разворотнева признала, что в новогодние праздники формируется гораздо больше мусора, который жилищно-коммунальные службы не всегда успевают вовремя вывозить. За графиком вывоза мусора должна следить управляющая компания, если граждане видят, что мусор не убирают, они могут обратиться в жилищную инспекцию. Если это не помогает, придется подать жалобу в местный муниципалитет и прокуратуру, посоветовала она.