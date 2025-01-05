Военный эксперт раскрыл особенности ведения боевых действий зимой

Военный эксперт Дандыкин: зимой в зоне СВО меняется все — от одежды до еды

Зимой у военных в зоне проведения специальной военной операции (СВО) меняется все — от одежды до еды, рассказал капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. Особенности быта и ведения боевых действий в период снега и морозов специалист раскрыл в беседе с «Лентой.ру».

«Температуры даже на юге минусовые. Это и снег, и слякоть, и гололедица, и все что угодно. Техника требует другого подхода, других масел, другого обеспечения», — рассказал Дандыкин.

Военный эксперт отметил, что у военных меняются и бытовые привычки.

Зимой, естественно, меняется все, начиная от одежды личного состава до кормежки Василий Дандыкин капитан первого ранга запаса, военный эксперт

«В общем-то, здесь всякие бытовые дела, особенно это медицина, это простудные заболевания плюс к тому, что никто не отменял все остальное: ВСУ стреляют», — добавил он.

Кроме того, по словам Дандыкина, зимой сложнее управлять и запускать беспилотные летательные аппараты (БПЛА), потому что погодные условия затрудняют их работы.

«А это то единственное, чем сейчас активно пользуется враг», — заявил он.

То есть здесь много моментов. Все это учитывается Василий Дандыкин капитан первого ранга запаса, военный эксперт

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