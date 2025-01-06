Бывший тренер сборной России оценил слова сравнившего журналистов с фашистами Ротенберга

Плющев: сравнение журналистов с фашистами, допущенное Ротенбергом, некорректное

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев оценил слова главного тренера петербургского СКА Романа Ротенберга, который сравнил журналистов с фашистами. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Специалист назвал такое сравнение некорректным. «Его заявление очень резкое, тем более слово "фашизм" коробит, и наше поколение, и предыдущие, и последующие будет тоже», — заявил Плющев.

Тренер добавил, что у него самого бывают вопросы к журналистам. «Но все равно я бы не стал так резко и однозначно говорить насчет журналистов, ведь они делают свое дело, пусть и не всегда корректно», — заявил Плющев.

Ротенберг высказался ранее 6 января. Он отметил, что журналисты часто выпускают критические материалы о нем и СКА ночью или ранним утром, поэтому сравнил работников прессы с фашистами.