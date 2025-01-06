На Украине заявили о вспышке метапневмовируса

Украинский инфекционист Голубовская заявила о вспышке метапневмовируса в стране

На Украине началась вспышка метапневмовируса, фактическое число заражений выше официальных данных. Об этом заявила президент Всеукраинской ассоциации инфекционистов, профессор Ольга Голубовская со ссылкой на данные Центра общественного здоровья министерства здравоохранения Украины на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«С начала сезона в Украине зарегистрировано 13 официально подтвержденных случаев, конечно, их реально больше», — подчеркнула украинский инфекционист.

Голубовская заявила о вспышке нового метапневмовируса на территории Украины. Она отметила, что украинские эксперты прогнозировали вспышки общих респираторных заболеваний в стране. Инфекционист добавила, что вирус может вызывать заболевания верхних и нижних дыхательных путей у людей всех возрастов, особенно среди детей младшего возраста, пожилых людей и лиц с ослабленным иммунитетом.

Ранее главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов назвал способы защититься от метапневмовируса. По словам эксперта, необходимо обрабатывать руки спиртосодержащим антисептиком, мыть их с мылом, проветривать помещения, а также стараться не находиться в местах массового пребывания и избегать общения с людьми, имеющими симптомы ОРВИ.